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Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по факту злоупотреблений и хищения госсредств средств при реконструкции Шулявского моста.

Об этом говорится в материалах суда, сообщает 112 Украина.

Заявление о преступлении Кличко в НАБУ подали депутаты Киевсовета 18 сентября.

В жалобе в суд один из депутатов отмечает, что НАБУ отказалось заводить дело о совершении Кличко и его подчиненными уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 368 (получение взятки), 368-2, 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Вместе с тем в адрес депутатов НАБУ сообщило, что детективы уже расследуют факт возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» во время строительства Шулявского путепровода, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса.

В своем заявлении депутаты Киевсовета указали, что Кличко, используя свое служебное положение, вместе со своими подчиненными - должностными лицами Киевской городской государственной администрации, ее структурных подразделений и должностными лицами коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» в течение длительного времени совершают действия, направленные на использование бюджетных средств Киева в завышенных размерах, получателем которых является ООО «Северо-Украинский строительный альянс», которое в результате фиктивного проведения тендерных процедур было привлечено к выполнению строительных работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева.

Депутаты также считают, что Кличко совершил действия, направленные на содействие незаконному обогащению частных лиц за счет средств бюджета Киева в особо крупных размерах, а именно - незаконно способствовал реализации имущественных прав юридических лиц, связанных с его бывшим политическим соратником, бенефициаром ООО «Укрбуд Инвест» и ООО «Укрбуд Девелопмент» Максимом Микитасем.
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