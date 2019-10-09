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Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности, заявили в КГГА.

«Опубликованный на сайте КП «Киевтеплоэнерго» проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа – производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год. Ведь тариф на услугу централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения зависит не только от цен на производство тепловой энергии на ТЭЦ, но и от стоимости производства тепла на котельных и станциях теплоснабжения, а также стоимости транспортировки и поставки тепловой энергии. Именно поэтому указанные расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя», - пояснили в пресс-службе.

Данный проект тарифов рассчитан согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 01.08.2017 № 991 «Об утверждении Методики формирования, расчета и установления тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию, которая производится на теплоэлектроцентралях, тепловых электростанциях и когенерационных установках».

Расчет проекта тарифов проводился с целью актуализации данных и предоставленияе в НКРЭКУ информации по экономически обоснованным затратам предприятия, вызванным, в частности:

необходимостью обеспечить 10-тидневный запас мазута с содержанием серы менее 1% для бесперебойной работы энергетического оборудования;

компенсировать убытки, понесенные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вследствие несоответствия рыночной и тарифной цены природного газа для производства тепловой энергии для всех категорий потребителей в период с ноября по декабрь 2018 включительно.

Проект тарифов только передан на рассмотрение в НКРЭКУ.
ForUm

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