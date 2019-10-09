Фраза министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова на семинаре «Economy Lab» об Украине, которую распространяют в сети, вырвана из контекста речи.

Об этом заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук, передает Украинская правда.

«Эта фраза, которая была якобы там провозглашена Миловановым для того, чтобы показать свое отношение к Украине, такой не является на самом деле. Фраза была произнесена в контексте большой речи, содержание которой совсем другое и это нужно понимать. Контекст всегда важен, и выхватить пару слов из контекста для того, чтобы дискредитировать человека, всегда можно», - заявил премьер.

Гончарук подчеркнул, что все министры действующего правительства патриоты и профессионалы, а выхваченная из контекста фраза пятилетней давности точно не должна быть предметом отдельной оценки и такого внимания.

«Люди, которые распространяют этот маленький фрагмент, если вы заметили, они ведь не все видео распространяют... они имеют целью дискредитировать министра экономики. Потому что он работает для того, чтобы в Украине состоялись реформы, а это далеко не всех устраивает. Товарищи, которые хотят чтобы в Украине не произошло никогда ни земельной реформы, ни приватизации, того чтобы не прекращались коррупционные схемы, которые каждый день разрушаются сейчас министром Миловановым», - сказал он.

Премьер-министр отдельно обратился к тем, кто распространил нарезанное из выступления Милованова видео.

«Товарищи, не дождетесь, украинский народ гораздо умнее, чем вы думаете и такие разводы, которые вы распространяете, и фейки в социальных сетях и вообще в публичной плоскости ни к чему не приведут», - заявил он.

7 октября в сети начал распространяться отрывок выступления Милованова на семинаре «Economy Lab» в 2015 году.

Выступая перед слушателями, Милованов рассказывает: «Я уехал из Украины в 1999 году и с тех пор я постоянно возвращаюсь, но я возвращался по личным причинам... и меня никогда не интересовала особо Украина... парусный спорт меня интересовал, сальса, например, но меня не интересовала никогда Украина, или реформы, политика, экономика...»

Полное выступление Милованова на семинаре (с 2:25)

Сама нарезка появилась на YouTube-канале экс-министра юстиции времен Януковича Елены Лукаш еще 6 октября и была распространена некоторыми СМИ.