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В немецком городе Галле в результате стрельбы возле синагоги погибли по меньшей мере два человека, сообщает Укринформ со ссылкой на городскую полицию.

«По предварительным данным, два человека были убиты в Галле. Было совершено несколько выстрелов. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле», - информируют правоохранители.

По данным полиции, злоумышленники совершили несколько выстрелов из пистолета, ранив еще нескольких человек.

Кроме того, по сообщениям СМИ, на территорию еврейского кладбища была брошена ручная граната.

Полиция призвала местных жителей не выходить на улицу.

Место преступления заблокировано, движение транспорта в этом районе перекрыто. Железнодорожный вокзал закрыт в связи со следственными мероприятиями.
ForUm

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