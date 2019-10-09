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Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко подали заявление в Государственное бюро расследований о возбуждении уголовного дела против народного депутата Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Европейской солидарности.

«Электронные декларации Петра Порошенко, согласно закону, неоднократно проверялись НАПК и налоговой. Общая история декларирования Порошенко средств и доходов едва ли не самая долгая в Украине: впервые декларацию Порошенко подал еще в 1998 году», - подчеркнули в партии.

«Если считать, что Дубинский и ГБР Портнова-Трубы, фабрикуя документы, еще и перепутали Петра Порошенко и Алексея Порошенко, то стоит отметить, что Алексей Порошенко как добросовестный декларант прошел не только проверку НАПК, но и налоговую проверку, подтвержденные соответствующими актами», - отмечается в сообщении.
ForUm

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