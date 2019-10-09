также в разделеЭкономика
НБУ считает высокими шансы получения новой программы с МВФ в этом году
Кабмин пока не будет повышать тарифы на тепло 14
Украина опустилась в рейтинге конкурентоспособности 25
В Стокгольме рассмотрят апелляцию на решение суда по делу Нафтогаза и Газпрома 58
Суд назначил дебаты по делу о возврате ПриватБанка Коломойскому 37
В ЕС готовы поставлять газ на юг Украины через Трансбалканский газопровод 72
В НБУ не берутся прогнозировать курс гривни даже на день вперед 21
Гончарук: В следующем году расходы на оборону будут увеличены 37
Кабмин поручил обеспечить поставки газа из ЕС в Молдову без участия Газпрома 33
Россия предлагает Украине продлить на год газовый транзитный контракт 48
В IIG заявляют об информационной атаке на компанию 226
73% украинцев – против открытия рынка земли 22
В «Слуге народа» предлагают ввести налог на обмен наличной валюты 49
Украина утроила мощности «зеленой» энергетики 46
Курс гривни продолжил падение 90
Украина и Беларусь подписали контракты на полмиллиарда долларов 33
Трехсторонние переговоры по газу состоятся 28 октября 27
Правительство и НБУ подписали меморандум о взаимодействии 25

Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предлагает переложить долги теплокоммунэнерго за газ на собственников таких компаний, местные бюджеты. Об это он сообщил в ходе Украинского газового форума, передает УНИАН.

«Мы считаем, что ответственность за тепловиков необходимо оставить на местной власти, на собственников этих компаний. Нафтогаз будет поставлять им газ на стандартных условиях PSO. Если по завершению сезона не происходит расчет с Нафтогазом за газ, то эти средства списываются с местных бюджетов», - сказал Коболев.

По его словам, на сегодня долги перед оператором ГТС компанией Укртрансгаз операторов газораспределительных сетей составляют приблизительно 38 миллиардов гривен, из которых существенная часть сформировалась из-за долгов теплокоммунэнерго перед облагазами. Укртрансгаз в действующей системе координат не может себя обеспечивать финансово, поскольку рынок правильно не работает», - сказал Коболев.

Он отметил, что, согласно законодательству, сегодня нельзя отключать от газоснабжения производителей тепла, однако нерешение этой ситуации не позволяет полноценно внедрить европейские правила в Украине, что ставит под угрозу завершение процесса разделения Нафтогаза.

Коболев добавил, что другим способом решения этой проблемы может быть перекладывание долга пропорционально на всех участников рынка, что, по его словам, практически невозможно будет реализовать.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1824 грн.
49
Теги