Вчера, 8 октября, в Голосеевском районе Киева вандалы облили краской памятный знак погибшим украинским военным на Донбассе, сообщает «Киев Оперативный».

«Вчера в Голосеево на месте, где должен быть воздвигнут памятник погибшим борцам за свободу и независимость Украины в антитеррористической операции на востоке Украины снова вандализм. Опять больной человек купил краску, не пожалел на это деньги, свою утреннюю прогулку по парку и вместо того чтобы насладиться свежим утренним воздухом, облил краской памятный знак», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня утром территорию убрали сотрудники КП УЗН Голосеевского района и вызвали полицию для составления заявления о вандализме.