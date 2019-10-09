Национальное антикоррупционное бюро попросили проверить фигурантов журналистского расследования о выведении чиновниками полиграфкомбитната «Украина» денег на счет эстонской фирмы. В частности автор расследования журналист Андрей Павловский просит НАБУ проверить, могли ли авторские права на защитные элементы загранпаспорта Украины принадлежать частной эстонской фирме Feature OU.
«Накануне я опубликовал блог, в котором рассказал, как частная эстонская компания наложила авторское право на защитные элементы с наших загранпаспортов и паспортов ID. И произошло это через полиграфкомбинат «Украина». Я передал заявление в НАБУ, чтобы там расследовали - имела ли право частная структура накладывать авторское право на защитные элементы украинских документов», - сообщил журналист на своей фейсбук-странице.
По информации журналистов-расследователей, за производство около 16 млн украинских загранпаспортов и 4 млн ID-карт государство Украина заплатило за авторское право минимум 20 млн евро.
По словам журналиста, компания получает деньг за то, что успела вовремя оформить авторское право на защитные элементы, которые находятся в украинском паспорте. Причем сделала это в 2014 году за несколько месяцев после утверждения Кабмином образца украинских персональных документов.
«Например, один из логотипов, которые запатентованы в паспорте, это названия «Украина» и Ukraine, а также точки в виде символа и маленькая карта Украины. Зарегистрирован он был 19 сентября 2014 года», — рассказал Павловский.
Feature OU возглавляет гражданин Эстонии Дмитрий Фокин. Сама компания ничего не производит и выступает только в качестве посредника.
Заказчиком на разработку защитных элементов выступило госпредприятие «Полиграфический комбинат «Украина», которым с 2011 по 2016 годы руководил Максим Степанов. Его фирма «АйПи Девелопмент Груп ОЮ» зарегистрирована по тому же адресу, что и упомянутая Feature OU.
В 2012 году Степанов заявлял, что его предприятие не в состоянии изготовить поликарбонатную страницу для паспорта, поэтому ее придется заказывать за рубежом.
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