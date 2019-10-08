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Прокуратура отменила решение о закрытии уголовного производства в отношении нападения на журналистов «Схем» во время съемок свадьбы сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко и передала дело в ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Прокуратура отменила постановление следователя от 8 мая 2019 года о закрытии уголовного производства по факту причинения 15.09.2017 года телесных повреждений журналистам на территории одного из загородных комплексов работниками Управления государственной охраны по ч. 2 ст.345-1 УК Украины», - говорится в сообщении.

Дальнейшее осуществление досудебного расследования указанного уголовного производства поручено следователям Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве.

7 октября журналист Михаил Ткач сообщил, что подчиненный бывшего генпрокурора еще в мае 2019 закрыл дело о препятствовании профессиональной деятельности журналистов «Схем» на свадьбе сына Луценко.

Напомним, старший сын Луценко Александр и его избранница Настя расписались 9 сентября 2017 года, а 15 сентября состоялось праздничное застолье. Оно проходило в ресторане Fabius по дороге из Киева на Конча-Засп.

В этот день возле ресторана на журналистов программы «Схемы» напали сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке.

Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.
ForUm

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