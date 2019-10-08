Заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что его бойцы займут позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе в случае их отвода. Об этом он рассказал в эфире телеканала ATR.

«Владимир Александрович, чем быстрее произойдет наша с вами встреча, чем быстрее вы поймете всю силу украинского народа и положитесь на нее, тем быстрее начнутся процессы победные нашей в этой войне. Победа в этой войне [достигается] только опиранием на свой народ, свое войско, своих волонтеров, только на себя. Других всех историй, которые шепчет Путин, которые шепчет Европа — это все заигрывания с нами, они все реализуют то, что он задумал. Что думает Путин — мы против этого. Мы против того, что он [Путин] хочет, потому что все, что он хочет ведет к развалу нашей страны и ее оккупации. Срочная встреча с президентом Украины, срочная. Пока не зашло это слишком далеко», — заявил Гергерт.

Он также отметил, что Зеленский до сих пор не встретился с добровольцами, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе. «Уникальная ситуация. До сих пор президент страны не встретился с подразделениями, которые тысячами пошли на войну, и мнение которых, поверьте, является важным на улице и на передовой. Он единственный, кто до сих пор этого не сделал. Тех, кого он присылает, переговорщиков, они не уполномочены, они не понимают всей глубины ситуации, которая складывается на войне. Сегодня войны нет в повестке дня. Ни в СБУ, ни в их гражданских администрациях, будто нет войны. Это неверно. Мы ему это докажем», — подчеркнул замкомандира УДА.

Гергерт сообщил о мобилизации добровольческих подразделений. «Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек. Через «добровольцев» прошли около 20 тыс. человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена ​​мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим» — заявил Гергерт.

Он также рассказал подробности о мобилизации. «Сегодня у нас проводится мобилизация по нашему движению, по нашим военным. Мы считаем, мы взвешиваем свои силы, мы ни одного метра украинской земли не отдадим. Все, что хочет Путин, и тот путь, который он избрал, и ту тактику, которую он сегодня выбрал, он ее реализует. Чем быстрее президент Зеленский это поймет, тем лучше», — отметил военный.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.