Заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что его бойцы займут позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе в случае их отвода. Об этом он рассказал в эфире телеканала ATR.
«Владимир Александрович, чем быстрее произойдет наша с вами встреча, чем быстрее вы поймете всю силу украинского народа и положитесь на нее, тем быстрее начнутся процессы победные нашей в этой войне. Победа в этой войне [достигается] только опиранием на свой народ, свое войско, своих волонтеров, только на себя. Других всех историй, которые шепчет Путин, которые шепчет Европа — это все заигрывания с нами, они все реализуют то, что он задумал. Что думает Путин — мы против этого. Мы против того, что он [Путин] хочет, потому что все, что он хочет ведет к развалу нашей страны и ее оккупации. Срочная встреча с президентом Украины, срочная. Пока не зашло это слишком далеко», — заявил Гергерт.
Он также отметил, что Зеленский до сих пор не встретился с добровольцами, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе. «Уникальная ситуация. До сих пор президент страны не встретился с подразделениями, которые тысячами пошли на войну, и мнение которых, поверьте, является важным на улице и на передовой. Он единственный, кто до сих пор этого не сделал. Тех, кого он присылает, переговорщиков, они не уполномочены, они не понимают всей глубины ситуации, которая складывается на войне. Сегодня войны нет в повестке дня. Ни в СБУ, ни в их гражданских администрациях, будто нет войны. Это неверно. Мы ему это докажем», — подчеркнул замкомандира УДА.
Гергерт сообщил о мобилизации добровольческих подразделений. «Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек. Через «добровольцев» прошли около 20 тыс. человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим» — заявил Гергерт.
Он также рассказал подробности о мобилизации. «Сегодня у нас проводится мобилизация по нашему движению, по нашим военным. Мы считаем, мы взвешиваем свои силы, мы ни одного метра украинской земли не отдадим. Все, что хочет Путин, и тот путь, который он избрал, и ту тактику, которую он сегодня выбрал, он ее реализует. Чем быстрее президент Зеленский это поймет, тем лучше», — отметил военный.
Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.
В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.
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