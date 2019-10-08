Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп не прислали свои поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю 67-летия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже - здесь я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Киеве активисты пришли под посольство Российской Федерации в Украине «поздравить» президента РФ Путина с днем рождения.

Во время акции активисты провели импровизированный Гаагский суд над Путиным за совершенные им военные преступления против человечества.

Активисты принесли с собой флаги крымскотатарского народа и Украины, других стран - Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии.