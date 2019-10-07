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Около десятка человек провели у посольства России в Киеве на акцию-перформанс «Суд над Путиным», сообщает Радио Свобода.

Один из участников акции одел тюремную робу и маску с похожими, как у президента России Владимира Путина, чертами, а также повесил на шею табличку с надписью: «военный преступник».

Кроме того, еще один участник акции был одет в черную мантию судьи и зачитывал импровизированному «российскому президенту» обвинения за «преступления в Украине, Грузии, Чечни» и другие незаконные действия.

Сообщается, на акцию, среди прочих, пришли бывшие политзаключенные Артур Панов и Владимир Балух.

Организаторы отметили, что приурочили акцию ко дню рождения российского лидера. Сегодня Путину исполнилось 67 лет.
ForUm

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