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Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Он  вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у «Меноры» - памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

Раввины прочитали молитву о жертвах трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.

Напомним, в конце сентября вокруг Зеленского возник скандал из-за трагедии Бабьего Яра.
ForUm

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