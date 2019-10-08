Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.
Он вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у «Меноры» - памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».
Раввины прочитали молитву о жертвах трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.
Напомним, в конце сентября вокруг Зеленского возник скандал из-за трагедии Бабьего Яра.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время