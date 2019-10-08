Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер оставляет работу в аналитическом центре «Институт Маккейна» в США. Он объяснил свое решение повышенным вниманием СМИ к его деятельности на посту спецпредставителя по вопросам Украины, пишет Голос Америки.

«Недавнее внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя по вопросам Украины рискует отвлечь внимание от достижений и продолжения роста Института, и поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института по вопросам международного лидерства», - говорится в заявлении Волкера.

Синди Маккейн, вдова сенатора из Аризоны Джона Маккейна, именем которого назван центр, в ответном заявлении поблагодарила Волкера за работу и преданность «моему мужу и всей семье Маккейнов».

В последнее время внимание СМИ привлекла роль Курта Волкера по делу о возможном давлении на украинскую власть, которую расследуют Комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президента.

Он третьего октября в течение почти десяти часов давал показания конгрессменам за закрытыми дверями, выступая в ходе совместного заседания комитетов Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел и общего надзора.

Напомним, в конце сентября спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.