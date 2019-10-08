Россия выдала Украине подозреваемого в убийстве мастера боевых искусств Вадима Оленчика. Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежды Максимец в комментарии Украинской правде.

«На сегодня Соломенский районный суд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №9 о взятии его под стражу сроком на 60 дней без права на залог. Своей вины в инкриминируемом преступлении подозреваемый не признает, но проведенными следственными действиями и экспертизами подтверждается его причастность к этому преступлению», - сообщила Максимец.

По ее словам, процесс возвращения Оленчика длился с начала года. 15 февраля 2019 года Генеральная прокуратура Украины направила в РФ запрос о выдаче подозреваемого для привлечения его к уголовной ответственности. 2 августа этот запрос был удовлетворен. Процесс экстрадиции подозреваемого завершился на прошлой неделе.

Оленчик был задержан сотрудниками Интерпола в январе 2019 года в Петербурге. До того времени он находился в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.