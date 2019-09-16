Главный военный прокурор Виктор Чумак 16 сентября отменил постановление, которое предусматривало конфиденциальность данных о доходах должностных лиц военной прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, сообщает УНИАН.



Отмечается, что постановление принял в марте 2017 года предшественник Чумака Анатолий Матиос. Тогда с сайта НАПК исчезло 200 деклараций чиновников. «Отныне информация о состояниях военных прокуроров станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Напомним, пресс-секретарь главного военного прокурора Евгения Сливко, это означает, что НАПК должно незамедлительно открыть на своем сайте декларации военных прокуроров за 2017-2019 годы, и на будущее декларации прокуроров также будут в открытом доступе. Напомним, конфиденциальность деклараций Матиос объяснял тем, что семьям этих 72 прокуроров грозит опасность.

«У них есть оружие, а вот в их родных – нет. При этом НАПК имеет доступ к их декларациям, помех их проверке нет. Но тот, кто расследует дела и дает санкции на все эти действия, должен быть огражден», - считал Матиос.



