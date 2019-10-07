Само имя просочившегося в комиссию по легализации азартных игр Бориса Баума вас вряд ли чем-то удивит. До недавнего времени он старался находится в тени. В то же время, этот человек вплотную занимался автоматным игорным бизнесом и является бенефициаром оффшорной First National Lotteri Ltd., связанной с Первой национальной лотереей в России

Сегодня, россиянин Борис Баум решил банально заработать на операторах лотерей и в Украине внедрившихся в комиссию при Верховной Раде работает над законопроектом об игорном бизнесе под предлогом представителя Владимира Зеленского, пишет Политрада. В то же время он не представляет президента, а только постоянно ссылается на него, будто-то работает от имени Офиса с Банковой. Но это не так.

Первым, выразил публичные сомнения о россиянине Бауме украинский жураналист Юрий Николов на своей странице в Facebook, акцентируя на некомпетентность Баума в проблематике вопроса в отличии от других присутствующих членов комиссии.

«Справа — тот самый россиянин Борис Баум, который от имени Зеленского сегодня в парламентском комитете объяснял законопроект по легализации игорки. Вот реально — россиян так легко отличать украинцев по надменно-зверхньому обращению, что сначала хочется въ*бать, а потом спрашивать нахера приходил, — хреновая характеристика переговорщика вообще-то», — пишет журналист.

Николов утверждает, что Баум ссылаясь на Зеленского заявил, что главная задача нового закона уменьшить количество так называемых игорных залов на улицах страны, путем повышения стоимости лицензии.

«Я в этом вижу другое — он тупо говорит рынку: закиньте лично мне один лям сейчас, и я меньше лямов внесу в законопроект», — пишет Николов, намекая на торги меж Баумом и потенциальными владельцами новых лицензий лотерей.

Журналист говорит, что за подсчетами Баума, повышение цены лицензии принесёт дополнительные средства в бюджет. На самом деле это не так.

«Если в прошлом году УНЛ и МСЛ заплатили в бюджет 200 миллионов, то сейчас планируется по 100 евро с каждого из 40 тысяч игроматов в месяц, это 50 миллионов евро или 1,5 ярда гривен в год. А это практически те же копейки, что госбюджет и сейчас имеет от рынка размером в 1-2 миллиарда евро», — пишет Николов.

Новый русский

Последние 15 лет Баум занимал руководящие должности в ряде компаний, принадлежащих организованной преступной группе под называнием «Лужниковские».

Это связка компаний ООО “ВС Энержи Интернешинал Украина”, ОАО Первый Инвестиционный Банк, АО Парыкс Банк, АО Балтийский Транзитный Банк, согласно открытым данным бенефициаров, принадлежат члену совета Российской Федерации Александру Бабакову (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран), президенту спортивного клуба ЦСК Евгению Гиннеру и лидеру Лужниковской ОПГ, вору в законе Михаилу Воеводину.

Данное сообщество является собственником значительных активов в Украине. А именно: гостиниц Премьер Палас, Русь и т.д.

Также представители общины являются собственниками 1/3 обленерго в Украине и прочих значимых активов.

Особого внимания заслуживает работа гражданина Баума генеральным директором телеканала RTVI в Нью Йорке, учитывая то, что канал финансируется бюджетом РФ, является пропагандистским и подконтрольным спецслужбам РФ. Также на сегодня, Александр Бабаков, является заместителем председателя комитета совета Федерации РФ по международным делам.

Главным следственным управлением МВД Украины, осуществляется судебное расследование в уголовном производстве №12015000000000114 от 11.03.2015 года, по фактам присвоения государственных средств должностными лицами компании ВС Энерджи Интернешнл Украина. В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами указанных компаний и подконтрольных им субъектам предпринимательской деятельности осуществлялись хищения бюджетных средств путем изъятия собственного капитала в пользу других лицензиатов для бесплатной компенсации расходов понесенных подконтрольными обленерго

Но вместо того, чтобы ответить перед законом за махинации, Баум пристроился лоббировать свои интересы в комиссию по законопроекту об игорном бизнесе в Украине.

По данным наших источников, сегодня Баум активно пытаться выйти на прямой контакт с премьер-министром Гончаруком. Свою полезность он объясняет тем, что знает рецепт как уменьшить количество точек игральных залов.

Именно такие же планы ранее на брифинге озвучил и сам Гочнарук.

В то же время, не понятно, как комиссия сможет подготовить законопроект об прозрачном игорном бизнесе, когда в ее состав просочился лоббист и представитель ОПГ в одном лице.

Сегодня в стране решили рынок азартных игр перенести в правовое русло. Но в то же время, этот процесс пытаются превратить в банальный передел сфер влияния под эгидой нового закона.

Ведь вместо конструктива, тот же Баум, под предлогом инициатив президента, закидает коррупционные, а местами, абсурдные идеи. Вместо дискуссии –очерняет других участников.

А учитывая биографию этого персонажа, логично что Баум пытается увести игорный бизнес в криминальное подполье, вместо стандартизации в правовом русле этой сферы.

Автор продолжает изучать вопрос деятельности комиссии по законопроекту и лично освещать этапы подготовки нового закона с места событий.