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Власть Киева хочет, чтобы в домах киевлян не было холодно, однако учитывая следующие теплые дни, включение отопления сейчас может вызвать лишние расходы граждан.

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко в разговоре с журналистами сообщает Укринформ.

«Сегодня очень холодный день, послезавтра уже будет 18. По регламенту, если температура будет ниже 8 градусов в течение трех суток, мы уже подключаем отопление. Мы следим за погодой, для того чтобы не включить (теплоснабжение. - Ред.) рано, так как последующие дни будут достаточно теплые, чтобы киевляне не платили дополнительные деньги. С другой стороны, сейчас реагируем, чтобы ни в коем случае в домах не было холодно», - сказал Кличко.

По его словам, социальные учреждения уже могут подключаться к теплу. «Они лично принимают решение. Больницы, детские сады, школы могут подключаться отдельно», - добавил Кличко.

Напомним, во Львове все детские сады, школы, больницы и поликлиники подключены к отоплению
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