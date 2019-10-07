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В столице завершается тестирование новой системы, которая будет следить за нарушениями скоростного режима на дорогах, сообщил в интервью LIGA.net и.о. гендиректора КП Информатика, которое курирует проект городского видеонаблюдения Николай Пыхтин. 

Если машина превышает скорость, спецприбор фиксирует номер. По номеру в базе полиции находится соответствующий автомобиль. Штрафная квитанция формируется автоматически, рассказал Пыхтин. 

Для этой системы столица будет использовать новые приборы. Это такие себе «скворечники», которые состоят из радара-детектора, камеры машинного зрения и аналитики.

«По системе фото-видеофиксации штрафов были проведены торги на 20 млн грн. Закуплено 20 приборов. 5 уже находятся на тестировании у полиции, для остальных 15 вместе с полицией согласованы места установки, сейчас на стадии монтажа», - сообщили в пресс-службе городской инициативы Kyiv Smart City.

Судя по договору, прикрепленному к тендеру, власти используют некую систему «Каскад». Поставщик - компания Украинские системные инновации.

По словам Пыхтина, городские камеры, которые уже установлены на перекрестках, для автовыписывания штрафов не подходят.

«Мы своей системой можем мерить эмпирическую скорость - между двумя точками. Но это для статистики - не для штрафов. Ведь у нас изначально не стояло такой задачи, нужно было только анализировать скорость движения в полосе и наличие заторов», - объясняет руководитель ситуационного центра.

Вторая - и основная - причина, почему используются другие приборы - наличие сертификации. Чтобы штраф имел силу в суде. Как говорит Пыхтин, пока в Украине один такой прибор. Сертифицируются еще два. 

После тестов и отчетов, которые должны быть закончены к ноябрю, Кабмин должен выдать соответствующее распоряжение о старте полноценного использования системы.

Как сообщалось, с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать на радары TruCAM - лазерные приборы для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.
ForUm

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