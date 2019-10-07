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Президент Владимир Зеленский поручил упростить порядок въезда и выезда с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также перемещение товаров на оккупированные территории. Соответствующий указ №738/2019 от 7 октября обнародован на сайте главы государства.

Так, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Луганской областной государственной администрации поручено безотлагательно принять меры, связанные с восстановлением до 27 ноября 2019 разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также обустройством контрольного пункта въезда/выезда «Станица Луганская».

Кабинету Министров поручено безотлагательно принять меры по четкому унормированию вопросов обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля въезда/выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированные территории и с таких территорий, проработав вопрос о целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию таких контрольных пунктов определенным центральным органом исполнительной власти.

Также Кабмину получается проработать вопрос об упрощении въезда лиц, перемещении товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещению товаров с таких территорий, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;

Кроме того, президент распорядился обеспечить улучшение условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар.

Напомним, мост в Станице Луганской планируют открыть после ремонта до 15 ноября 2019 года.
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