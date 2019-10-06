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В Ираке в воскресенье, 6 октября, на фоне антиправительственных акций протеста отправили в отставку губернатора Багдада Фаляха аль-Джазаири. Об этом сообщает Al Hadath.

Как сообщается, для урегулирования ситуации в столице, местные депутаты единогласно проголосовали за отставку губернатора Багдада.

Отмечается, что в течение 5 дней местная власть будет принимать заявки от кандидатов на должность губернатора иракской столицы.

Напомним, украинцам не рекомендуют ездить в Ирак.
ForUm

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