В Ираке в воскресенье, 6 октября, на фоне антиправительственных акций протеста отправили в отставку губернатора Багдада Фаляха аль-Джазаири. Об этом сообщает Al Hadath.

Как сообщается, для урегулирования ситуации в столице, местные депутаты единогласно проголосовали за отставку губернатора Багдада.

Отмечается, что в течение 5 дней местная власть будет принимать заявки от кандидатов на должность губернатора иракской столицы.

Напомним, украинцам не рекомендуют ездить в Ирак.