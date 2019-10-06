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Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским, которые планировали поехать в Ирак, воздержаться от поездки.

Об этом заявили в консульской службе МИД.

Ведомство рекомендует не ездить в Ирак без необходимости «в связи с массовыми антиправительственными протестами в Багдаде и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечивать надлежащую защиту на территории Ирака иностранных граждан».

Также МИД рекомендует покинуть Ирак тем украинцам, которые сейчас находятся в этой стране.

«При отсутствии возможности безопасно выехать из страны, рекомендуем не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве посоветовали обращаться в посольство Украины в Ираке в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью.
ForUm

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