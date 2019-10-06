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Полиция Гонконга в воскресенье, 6 октября, применила слезоточивый газ, чтобы разогнать тысячи протестующих.

Как сообщает South China Morning Post, участники акции выступают против решения властей запретить надевать маски на демонстрациях.

Акция проходит под лозунгом: Носить маски — не преступление. Она собрала десятки тысяч протестующих в центре Гонконга.

Запрет на ношение на демонстрациях масок вступил в силу 5 октября. Цель этой меры — упростить установление личности участников беспорядков.

Напомним, 1 октября протесты в Гонконге возобновились с новой силой после проведения военного парада в Пекине.
ForUm

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