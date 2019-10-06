Турция направила к границе с Сирией дополнительные войска и технику.

Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

В частности, в район Акчакале отправлены 10 грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими.

Усиление военного контингента на границе с Сирией может быть связано с предстоящей операцией по очистке территории восточнее Евфрата от отрядов народной самообороны сирийских курдов.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начнет воздушную и наземную военную операцию в регионе Сирии.

Он сообщил, что «цель Турции — принести мир на восток от Евфрата».