Через два дня Турция начнет воздушную и наземную военную операцию в регионе Сирии, который контролируется поддерживаемыми США курдами, которых Анкара считает террористами.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу.

«Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии», - сказал Эрдоган.

Он сообщил, что «цель Турции - принести мир на восток от Евфрата».

Эрдоган заявлял, что до конца сентября должна быть установлена ​​30-километровая зона безопасности и она должна быть очищена от сирийского курдского ополчения YPG.