В субботу, 5 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Также сообщается, что за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевое травмирование.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия», - отмечается в сообщении.

В пресс-центре добавили, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники уже три раза нарушили режим прекращения огня.