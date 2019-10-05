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Эксперты ООН призвали запретить группу опасных химических веществ, которые содержатся в изделиях из кожи, тканях, посуде с антипригарным покрытием, бумаге и чернилах для принтера.

Об этом информирует УНИАН.

Как сообщает Центр новостей ООН, перфторгексановая сульфоновая кислота (ПФГСК), ее соли и родственные соединения представляют серьезную угрозу здоровью человека, а также окружающей среде, но активно используются в производстве многих потребительских товаров.

Как подчеркивают эксперты, ПФГСК и ее родственные соединения могут оказывать негативное воздействие на деятельность нервной системы человека, мозга, эндокринной системы и щитовидной железы.

Решение о необходимости ликвидации этих веществ было принято по итогам прошедшей в Риме 15-й встречи Комитета по рассмотрению стойких органических загрязнителей. В состав комитета входят представители государств-участников Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

Во встрече приняли участие более 100 ученых.

«Данное решение было принято на основе научного исследования, проведенного экспертами с всего мира. Они пришли к выводу, что внесение ПФГСК в список Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях позволит защитить окружающую среду и здоровье людей», - сказал исполнительный секретарь Секретариата Конвенции Рольф Пайе.

Стокгольмская конвенция была принята в 2001 году, она вступила в силу в мае 2004 года.

Конвенция направлена на предотвращение использования в производстве токсичных химикатов.

Украина является членом конвенции с 2007 года.

Напомним, в ООН призвали власти Ирака и демонстрантов к диалогу.
ForUm

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