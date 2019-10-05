Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря главы ООН Стефана Дюжаррика, опубликованного на официальном сайте Организации.

«Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Ираке. Он призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации», — говорится в заявлении.

Как отмечается, Гутерриш подчеркивает, что «свобода выражения мнений и мирных собраний являются основными правами человека, которые необходимо уважать».

«Генеральный секретарь глубоко опечален гибелью людей во время недавних акций протеста и призывает всех участников проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от насилия», — говорится сообщении.

Протесты в Ираке начались 1 октября в связи с безработицей, плохими коммунальными услугами и коррупцией.

Стихийные протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицейскими. Для разгона демонстраций силовики применяют боевые патроны и слезоточивый газ.

Антиправительственные протесты быстро распространились по стране благодаря соцсетям. На второй день протестов власти Ирака отключили в стране Интернет.

Без доступа в сеть осталось 75% территории Ирака, в том числе Багдад. Блокировки не было в подконтрольных курдам районах.

Демонстранты требуют «падения режима».

Напомним, из-за протестов в Ираке погибло более 40 человек.