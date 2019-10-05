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В ночь на 5 октября в Гонконге вспыхнула новая волна протестов.

Как сообщает AFP, протестующие вышли на улицы города после запрета властей надевать маски во время демонстраций.

Протестующие заблокировали дороги в центральном торговом районе и громили магазины, которые сотрудничали с Китаем.

Также были частично заблокированы станции метро.

Полицейские применили слезоточивый газ.

По данным местных СМИ, во время протестов был ранен из огнестрельного оружия 14-летний подросток. Его госпитализировали.

Из-за массовых протестов в Гонконге закрыты магазины и банки, возле супермаркетов люди выстроились в огромные очереди и скупают продукты.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм осудила действия протестующих и заявила о «темной ночи» для города.
ForUm

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