В ночь на 5 октября в Гонконге вспыхнула новая волна протестов.
Как сообщает AFP, протестующие вышли на улицы города после запрета властей надевать маски во время демонстраций.
Протестующие заблокировали дороги в центральном торговом районе и громили магазины, которые сотрудничали с Китаем.
Также были частично заблокированы станции метро.
Полицейские применили слезоточивый газ.
По данным местных СМИ, во время протестов был ранен из огнестрельного оружия 14-летний подросток. Его госпитализировали.
Из-за массовых протестов в Гонконге закрыты магазины и банки, возле супермаркетов люди выстроились в огромные очереди и скупают продукты.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм осудила действия протестующих и заявила о «темной ночи» для города.
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