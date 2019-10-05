Как отмечает BBC, количество столкновений между протестующими и полицией увеличилось.
Премьер-министр страны Адель Абдель Махди ранее отметил, что «законные требования» протестантов услышали и призвал к спокойствию. Он также признал справедливость требований участников протестов и сообщил об увольнении более тысячи чиновников, заподозренных во взяточничестве и хищении государственных средств
Несмотря на просьбу премьера, комендантский час и отключение интернета иракцы четвертый раз вышли на акции протеста.
1 октября в Багдаде начался митинг против безработицы и коррупции, впоследствии протесты распространились в других городах Ирака.
Отмечается, что правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность из-за насилия со стороны полиции и призвала обуздать силы безопасности.
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