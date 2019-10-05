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В Департаменте киберполиции заявили, что обнаружили хакера, который взломал более 2 тыс. компьютеров украинцев.

Об этом заявили в пресс-службе киберполиции.

Правоохранители обнаружили, что с 2018 года житель Харькова занимался взломом удаленных серверов для продажи полученной информации.

Во время обысков у подозреваемого изъяли компьютерную технику, деньги и внешние носители информации.

«За время своей деятельности он получил несанкционированный доступ к тысячам серверов пострадавших из более чем 100 стран мира. Полученные инструменты он использовал как для продажи данных, так и для получения доступа к банковским аккаунтам и платежных системам», — отметили в пресс-службе.

По данному факту проводится досудебное расследование, квалифицированное по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит до 6 лет заключения.
ForUm

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