Переговоры в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года запланированы на 28 октября.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на своей странице в Twitter, передает УНИАН.

«Рад, что 28 октября состоится следующий раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной, основанный на прогрессе, достигнутом ранее в этом месяце», - написал он.

Напомним, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября Россия услышала от украинской стороны заинтересованность в продолжении транзита газа с 1 января 2020 года и готова продолжить работать по старому контракту, заявил министр энергетики Александр Новак.