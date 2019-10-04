Президент Украины Владимир Зеленский однозначно «малоросс» как актер и культурный деятель.

Признаки этого уже есть и в его политике, сказал экс-директор Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире программы Bihus.Info «Ролевые игры».

«Его культурные подходы – абсолютно малороссийские и очень далеки от понимания украинской культуры. Является ли Зеленский малороссом как президент – пока рано говорить», - отметил Вятрович.

В то же время он сказал, что признаки «малороссийства» Зеленского проявились уже в том, что в Бабьем Яру не было официальных мероприятий, и на таких мероприятиях не присутствовал Зеленский как президент.

«Это – отсутствие внимания к памяти, к важным вопросам, связанным с прошлым страны. Это – тоже основа малороссийства. Он еще имеет возможности для того, чтобы показать, что Зеленский-актер и Зеленский-президент – это немножко разные люди. Но хотелось бы, чтобы это делалось активнее и увереннее. Потому что такие ошибки, как с Бабьим Яром, - довольно заметны и очень вызывающие», - сказал политик.

То, что Владимир Зеленский появился 29 сентября в Бабьем Яру в частном порядке и только вечером, после общественного возмущения, Вятрович назвал «детвацтвом».

Ранее, 30 сентября, Владимир Вятрович на своей Facebook-странице написал: «Он должен был быть там не в персональном (или авральном, после шквала критики) порядке, а в рамках государственных мероприятий, которых в этом году впервые не провели».