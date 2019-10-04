Поставка в Украину новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin не будет способствовать урегулированию конфликта в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, в чем реально нуждается Украина, это в урегулировании внутриукраинского конфликта, к выводу страны из кризиса по целому ряду направлений: из экономического кризиса, настоящему улучшению ситуации в сфере борьбы с коррупцией, гармонизации политических процессов», - сказала Захарова, передает Интерфакс.

Представитель МИД РФ выразила сомнение, что поставки этого вооружения каким-то образом решит озвученные ей проблемы страны. Между тем, закупка ракетных комплексов «в очередной раз ударит» по бюджету Украины, указала Захарова.

Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на сумму в $39 млн, сообщило во вторник, 1 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника.