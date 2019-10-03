В Херсоне полиция разыскивает вооруженных злоумышленников, которые стреляли в центре города.

По данным полиции, в «Единый центр 102» поступило сообщение, что по ул. Тираспольская неизвестные стреляли из автомобиля и скрылись с места происшествия.

По словам свидетелей, неизвестные передвигались на автомобиле черного цвета.

Введена в действие полицейская операция «Сирена». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции для проведения первоочередных следственных действий.

По факту покушения на убийство следственным управлением областного главка полиции открытое уголовное производство (ст.15 «Покушение на преступление» Уголовного кодекса Украины и п.1 ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины). Пострадавшие 1969 и 1977 г.р., сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Полиция принимает все меры для раскрытия этого преступления.