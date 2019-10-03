также в разделеПроисшествия
На Львовщине пьяный водитель протаранил легковушку и влетел под поезд 22
На Кировоградщине полицейский насмерть сбил велосипедиста 15
Обострение на Донбассе: 30 обстрелов, ранен 1 военный 24
На Полтавщине во время задержания нарушителя в ДТП погибла патрульная 245
В Финляндии во время нападения на колледж погибла украинка 113
Во двор жителя Прикарпатья бросили 2 гранаты 23
Сезон свадеб: На Буковине более полусотни человек попали в больницы 28
В Николаеве автобус протащил по асфальту женщину, зажатую дверью 27
На Николаевщине автобус врезался в грузовик, есть жертвы 22
На Черниговщине задержали надругавшегося над могилами бойцов АТО 29
Из-за непогоды в Украине обесточены более 100 населенных пунктов 23
В Полтаве пьяный полицейский избил битой студента 46
На Ривненщине магазинными сладостями отравились 12 человек 14
Пьяный мужчина на джипе пытался прорваться через границу с Беларусью 26
Новый «Синий кит»: В Черкассах брат ради игры поджег 11-летнюю сестру 47
Стали известны подробности гибели молодой военнослужащей на Донбассе 226
На Донбассе погибла 21-летняя девушка-солдат 86
На Киевщине компания из 8 человек попала в ДТП, погиб парень, ехавший в багажнике 45

В Херсоне полиция разыскивает вооруженных злоумышленников, которые стреляли в центре города.

По данным полиции, в «Единый центр 102» поступило сообщение, что по ул. Тираспольская неизвестные стреляли из автомобиля и скрылись с места происшествия.

По словам свидетелей, неизвестные передвигались на автомобиле черного цвета.

Введена в действие полицейская операция «Сирена». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции для проведения первоочередных следственных действий.

По факту покушения на убийство следственным управлением областного главка полиции открытое уголовное производство (ст.15 «Покушение на преступление» Уголовного кодекса Украины и п.1 ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины). Пострадавшие 1969 и 1977 г.р., сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Полиция принимает все меры для раскрытия этого преступления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2648 грн.
14
Теги