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В Киево-Печерской лавре верующие с инвалидностью зрения из Житомирской областной организация «УТОС» поклонилась святыням обители.

Фото: lavra.ua

В Крестовоздвиженском храме руководитель лаврского социального отдела иеромонах Лукиан совершил молебен, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

Паломники приложились к чудотворному списку иконы Успения Пресвятой Богородицы.

Благочинный лавры архимандрит Антоний преподал на молитвенную память иконы Собора преподобных отцов Печерских и вручил сладости.

Затем была проведена экскурсия по территории монастыря, на которой паломники узнали об истории и современной жизни обители, о жизни и современных чудесах святых, которые почивают в лаврских пещерах.
ForUm

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