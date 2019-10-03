В Киево-Печерской лавре верующие с инвалидностью зрения из Житомирской областной организация «УТОС» поклонилась святыням обители.
Фото: lavra.ua
В Крестовоздвиженском храме руководитель лаврского социального отдела иеромонах Лукиан совершил молебен, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.
Паломники приложились к чудотворному списку иконы Успения Пресвятой Богородицы.
Благочинный лавры архимандрит Антоний преподал на молитвенную память иконы Собора преподобных отцов Печерских и вручил сладости.
Затем была проведена экскурсия по территории монастыря, на которой паломники узнали об истории и современной жизни обители, о жизни и современных чудесах святых, которые почивают в лаврских пещерах.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время