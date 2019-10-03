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Экс-нардеп Вадим Кривохатько, по сообщениям фермеров, пытался собрать урожай с чужой земли и искалечил фермера, который защищал пай.

Об этом говорится в материале «Апострофа» — «Уже и не избранник, а замашки все барские: как бывший нардеп Кривохатько фермера покалечил».

Дело дошло до обращения в Службу безопасности Украины, поскольку местная полиция проигнорировала эпизод. При этом год назад фермер Михаил Фокин также жаловался на Кривохатько.

«Я позвонил трактористу, и он ошарашил меня, говорит, его с поля выгнал народный депутат Вадим Кривохатько, запретил сеять, угрожал полицией… Сказал, что тебе не поздоровится, если ты будешь продолжать посев», — рассказал Фокин.

26 сентября фермер снова обнаружил у себя на поле захватчиков, которые проводили сбор урожая. Он вызвал полицию, однако она прибыла вместе с адвокатом Кривохатько.

«Увидел, что в состав следственно-оперативной группы „входит“ адвокат Кривохатько. То есть, прежде чем приехать на вызов, правоохранители сообщают правонарушителю о выезде на место совершения преступления», — возмущается фермер.

Позже полиция уехала, а на ее место прибыл сам Кривохатько и совершил на пострадавшего наезд на своем авто. После нового вызова полиция прибыла лишь на следующий день, экс-нардеп успел уничтожить улики правонарушений на месте происшествия.

Пострадавший Михаил Фокин написал заявление в местное отделение СБУ с требованием провести расследование действий полиции и самого Кривохатько.

Следует отметить, что ранее Кривохатько обещал «настучать по голове» чиновнице, а также обзывал мошенниками военнослужащих. За ним были замечены и правонарушения — он угрожал владельцам паев и фермерам и распахивал курганы, что запрещено законом.
ForUm

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