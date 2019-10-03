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Сегодня, 3 октября, около 06:15 в селе Селец Сокальского района Львовской области на железнодорожном переезде после столкновения с «Фольксвагеном» автомобиль «Мерседес» столкнулся с тепловозом, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», 30-летний житель Жовковского района, остановился перед закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде.

В это время водитель автомобиля «Мерседес», 19-летний житель города Червоноград, который находился в нетрезвом состоянии, двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с «Фольксвагеном». После этого «Мерседес» продолжил движение, выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с тепловозом, который как раз проезжал переезд.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил телесные повреждения. Повреждены также оба автомобиля и тепловоз.
ForUm

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