Вчера, 2 октября, около 21:30 в Александрии Кировоградской области полицейский на авто насмерть сбил велосипедиста, сообщает пресс-служба областной полиции.

При выезде на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» допустил наезд на велосипедиста. В результате происшествия местный житель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался.

На месте правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился сотрудник полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2.ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства продолжаются все необходимые следственные действия, в том числе исследования о наличии содержания алкоголя в крови водителя. С места происшествия изъяты вещественные доказательства и транспортное средство.

Назначено служебное расследование. О событии также сообщено в ГБР.