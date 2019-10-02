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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит частным компаниям заниматься деятельностью в космической отрасли.

За принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности» (№1071) проголосовали 308 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Как отметил глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, законопроект направлен на то, чтобы у отечественной космической отрасли было будущее, а для этого нужны вливания частного капитала. «Законопроект о том, чтобы дать украинскому космосу будущее, чтобы демонополизировать, чтобы убрать лицензию, чтобы убрать запреты и бюрократические преграды на пути развития украинского космоса», - сказал он.

По словам депутата, после принятия законопроекта в первом чтении в комитет поступили 22 правки, из которых были учтены 17, а остальные отклонили.

При обсуждении законопроекта перед принятием в первом чтении заявлялось, что он отменяет госмонополию на занятие деятельностью в космической отрасли, исключает положение о лицензировании такой деятельности, ликвидирует норму о разрешении субъектам хозяйствования на самостоятельные переговоры и другие моменты.
 
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