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Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины третий день подряд демонстрируют падение и к закрытию торгов в среду установились на уровне 24,90/24,93 грн/долл., что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает УНИАН.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,26/27,29 грн/евро, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на четверг, 3 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,86 грн/долл., к евро – на уровне 27,16 грн/евро.

Напомним, украинская гривня в конце прошлой недели, 27 сентября, по официальному курсу обновила четырехлетний максимум – на уровне 24,08 грн/долл. С начала текущей недели котировки гривни ежедневно снижаются - падение составило 25 копеек в понедельник и 28 копеек – во вторник.

Эксперты связывают снижение курса гривни в последние дни с ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего госзайма, но пока не видят причин для существенной девальвации ввиду значительных объемов поступающей валютной выручки от экспорта рекордного урожая зерновых.
 
ForUm

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