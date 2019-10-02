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Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам правового статуса ветеранов войны.

За принятие соответствующего постановления №2153 проголосовали 340 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает Укринформ.

Депутаты уполномочили новосозданную специальную комиссию осуществлять анализ практики применения законодательных актов по вопросам правового статуса ветеранов войны, подавать на рассмотрение ВР соответствующие заключения, рекомендации и предложения относительно планирования развития законодательства по вопросам правового статуса ветеранов войны.

Председателем комиссии стала секретарь Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции «Европейская солидарность» Яна Зинкевич. Ее заместителем избрана народный депутат из фракции «Голос» Леся Василенко.

Кроме того, Рада утвердила количественный и персональный состав ВСК в целом.  

Определено, что Временная специальная комиссия по вопросам правового статуса ветеранов войны будет действовать при парламенте в течение года. При этом отчет о выполненной работе ВСК должна представить на пленарном заседании не позднее чем через полгода после принятия постановления о ее образовании.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что необходимость создания этой комиссии обусловлена необходимостью скоординированного комплексного и системного регулирования вопросов правового статуса ветеранов войны, в частности тех, которые находятся одновременно в ведении нескольких парламентских комитетов.
ForUm

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