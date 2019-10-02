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Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства применения оружия сотрудниками подразделения Нацполиции «КОРД» на Киевщине.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области работники подразделения КОРД Главного управления Нацполиции в Киеве применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, который выстрелил в сторону работника полиции. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области.

Квалификация: умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
ForUm

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