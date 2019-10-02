С украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1, сообщает Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В частности, у моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГосЧС и работники райавтодора. Уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту, настил из досок и тому подобное.

Проводятся работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Ведется подготовка к асфальтированию участка у разлома, а также к строительству двух автобусных остановок для пассажиров перед разрушенной частью моста.

Напомним, что с 15 июля 2019 на контролируемой украинским правительством стороне функционирует специализированный автобус, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Заметим, что обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Украинская сторона отмечает, что делает все необходимое, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию на переходе.