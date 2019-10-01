Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-август 2019 года сведен с дефицитом в 7,188 млрд долл., что на 686 млн долл., или на 10,6%, больше дефицита за аналогичный период предыдущего года.



Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 15,6% - до 8,291 млрд долл., профицит внешней торговли услугами – в 1,6 раза, до 1,103 млрд долл.

По оценкам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долл., что на 32,9% больше дефицита за 2017 год.



