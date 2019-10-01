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Жительница Николаева получила сотрясение мозга и ушибы из-за невнимательности водителя автобуса.

Когда она выходила из автобуса, ее куртку зажало дверью, сообщает ТСН.

В свою очередь его водитель поехал с остановки, не убедившись, все ли пассажиры благополучно покинули автобус.

«Он даже не остановился, чтобы хотя бы посмотреть, что с ней. Люди подбежали ее поднять», — рассказала одна из очевидцев.

После этого на место вызвали полицию и скорую, которая госпитализировала пострадавшую в больницу.

Водителя на время расследования от работы отстранили.
ForUm

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