В Министерстве здравоохранения опровергают распространенную информацию в некоторых СМИ относительно возможного назначения одесского блогера Сергея Диброва заместителем министра и уверяют, что эту кандидатуру не назначат ни на одну должность в ведомстве.

Об этом сообщил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, передает Укринформ.

«Информация по поводу Диброва - это фейк. Он лично подал декларацию и указал себя кандидатом на должность заместителя. Он не назначается заместителем, он не рассматривается как заместитель и даже не обсуждается как возможная кандидатура. Это 100% фейк, и человек это сделал для того, чтобы получить публикации (в СМИ. - Ред). Он не будет заместителем и не рассматривается на какую-либо должность в Министерстве здравоохранения», - подчеркнул советник.

Он добавил, что располагает информацией о том, что оппоненты министра здравоохранения ищут по всей стране одиозных людей для того, чтобы они также подавали документы на различные должности.

«Мы видим в этом проплаченную фейковую компанию для того, чтобы какими-то людьми скомпрометировать министерство и премьер-министра», - добавил Раимов.

В пресс-службе НАПК уточнили, что зарегистрировать декларацию на ту или иную должность может любой и факт подачи декларации не означает согласования этой кандидатуры в министерстве или другом государственном органе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что одесский блоггер Сергей Дибров может стать заместителем министра здравоохранения, поскольку его декларация появилась в публичном реестре Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции. Дибров является одним из самых активных представителей движения против прививок.