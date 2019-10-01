Верховная Рада 18 октября планирует рассмотреть проект государственного бюджета 2020 в первом чтении.

Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета, сообщает Укринформ.

«20 сентября был представлен проект Государственного бюджета - и я хотел бы напомнить всем народным депутатам, что свои предложения необходимо внести до 1 октября. Бюджетный комитет должен их рассмотреть до 15 октября. И в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен для рассмотрения Верховной Рады Украины 18 октября», - отметил Разумков.

Напомним, 20 сентября министр финансов Оксана Маркаров представила в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 года.