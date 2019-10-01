В Винницкой области в селе Махновка разрушается отнятый представителями Православной Церкви Украины храм-памятник Украинской Православной Церкви.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей старице в Фейсбук написал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр), который на днях побывал в Махновке.

«Посетил закрытый в течение полугода храм в честь св. Георгия Победоносца села Махновка. К сожалению, храм, который является памятником архитектуры – разрушается. Из него сделали склад строительных материалов. Территория вокруг храма запущена и заросла сорняками, дороги к колодцу уже не заметно. Несмотря, что представители ПЦУ не используют храм по назначению, не позволяют и нашей общине УПЦ совершать в нем богослужения», – сообщил митрополит Варсонофий.

Как сообщалось, 10 апреля в Махновке клирик ПЦУ напал на владыку Варсонофия. Прихожане УПЦ защитили своего архиерея.