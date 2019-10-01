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В Антарктиде сформировался самый большой за последние 50 лет айсберг, имеющий вес около 315 миллиардов тонн и площадь 1636 квадратных километров.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

«От Антарктиды недавно откололся самый большой за последние 50 лет айсберг с рекордным весом 315 миллиардов тонн и площадью 1636 квадратных километров. Его площадь почти равна шотландскому острову Скай. Айсберг получил название D28», - говорится в сообщении.

Образовался D28 на восточном побережье Антарктики в зоне, что имеет название Эмери и от которой айсберги откалываются довольно регулярно.

Движение этого огромного куска льда ученые будут тщательно отслеживать, в том числе с помощью спутников, ведь в ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для мореплавания.

До сих пор наибольший зафиксированный айсберг, образовавшийся в Антарктиде в 1960-е годы, имел рекордную площадь в 9000 квадратных километров.
ForUm

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